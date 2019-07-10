مايا دياب تحيي حفلا غنائيا في سوريا





تستعد المطربة مايا دياب للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب جوزيف عطية، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو في سوريا.





كانت دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت دياب، خلال الفيديو وهي تؤدي وصلة رقص جريئة في شوارع جزر البهاما، خلال قضائها عطلتها الصيفية هناك.





وعلقت على الفيديو قائلة، "حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تمامًا على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه".





وأضافت: "أنا كنت ماشية بالـ Bahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".



