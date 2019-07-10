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عاجل.. الحماية المدنية تحاول الوصول إلى النيران داخل كنيسة الأنبا بولا بعد تفاقمها من جديد بحدائق القبة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:19 ص
عاجل.. الحماية المدنية تحاول الوصول إلى النيران داخل كنيسة الأنبا بولا بعد تفاقمها من جديد بحدائق القبة
السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا
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سليم الهواري
 
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تحاول قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الآن، تحطيم أجزاء من جدار كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، في محاولة للوصول إلى النيران من الداخل للسيطرة عليها بعد تفاقمها من جديد.

ويتابع اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من موقع حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، للوقوف على ملابسات الحريق.

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية؛ في محاولة لإخماد الحريق والسيطرة الكاملة على النيران.

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