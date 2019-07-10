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عاجل.. مدير أمن القاهرة يتابع حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة من موقع الحادث

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:14 ص
عاجل.. مدير أمن القاهرة يتابع حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة من موقع الحادث
حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة
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سليم الهواري
 
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تابع اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من موقع حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، للوقوف على ملابسات الحريق.

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية؛ في محاولة لإخماد الحريق والسيطرة الكاملة على النيران.

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