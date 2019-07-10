أحلام تثير ضجة كبيرة في أوساط متابعيها!





يثير أسلوب أحلام في اختيار أزيائها ضجة، إذ يكون غالبا جريئا ومختلفًا، أو فخما للغاية، إذ تميل أحلام إلى الفساتين الطويلة والمحتشمة، التي تبرز قامتها وتمنحها قواما أنحف، بالإضافة إلى أنها تعكس هويتها العربية الخليجية.





أثارت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة في أوساط متابعيها، بعد نشرها صورا أثناء الإجازة التي تمضيها في مدينة موناكو الفرنسية.



