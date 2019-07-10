ونالت الصور أعجاب أكثر من 51 ألفاً، وتعليقا على الصور كتبت أحلام: "مساء الجمال عليكم من بلد الجمال موناكو فرنسا. ممكن تكتبوا لي تحت هذا البوست أجمل مقطع من أغنية "يلازمني خيالك" تحبونه ويعني لكم؟".
أحلام تثير ضجة كبيرة في أوساط متابعيها!
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:45 ص
وكالات
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يثير أسلوب أحلام في اختيار أزيائها ضجة، إذ يكون غالبا جريئا ومختلفًا، أو فخما للغاية، إذ تميل أحلام إلى الفساتين الطويلة والمحتشمة، التي تبرز قامتها وتمنحها قواما أنحف، بالإضافة إلى أنها تعكس هويتها العربية الخليجية.
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة في أوساط متابعيها، بعد نشرها صورا أثناء الإجازة التي تمضيها في مدينة موناكو الفرنسية.
ونشرت الفنانة الإماراتية عبر حسابها على "إنستغرام" صورا وهي ترتدي فستانا مع بطانة طويلة مزينا برسوم ثمار الأناناس.
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