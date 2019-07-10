فرمان بيريز يعيد ريال مدريد لمزاحمة برشلونة على صفقة القرن
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:07 ص
الفجر الرياضي
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لايزال يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومواصلة تدعيم الفريق الملكي بعدد كبير من النجوم.
وعاد الريال للدخول في صراع قوي مع جاره اللدود نادي برشلونة، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بفرمان من بيريز.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ينوي بشكل رسمي الدخول في صفقة نيمار،
الذي اقترب من الرحيل عن الدوري الفرنسي.
وكان نيمار قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في وقت سابق بعدما قضى موسمين مع الفريق.
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