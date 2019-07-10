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عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:46 ص
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا
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أحمد علي
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، على حريق ضخم بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، دون إصابات أو خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني، قد أكد أنه تم دفع 20 سيارة إطفاء حتى الآن تابعة لقوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، قبل تفاقمه وامتداده للمناطق المجاورة.

وأوضحت مصادر بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، أن حريق ضخم نشب في مقر لدير وكنيسة الأنبا بولا.

وأشارت المصادر لـ"الفجر"، إلى أن سبب الحريق نتيجة وقوع "ماس كهربائي" في أحد الكابلات الكهربائية بسبب التكييفات، وجارِ تحرير المحضر اللازم.

عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
عاجل بالصور.. لحظة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة
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