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أنجلينا جولي تتألق بإطلالة جذابة في باريس (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:21 ص
أنجلينا جولي تتألق بإطلالة جذابة في باريس (صور)
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ظهرت النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، بإطلالة جذابة وانيقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن جولي، تتواجد حاليًا بالعاصمة الفرنسية باريس لتصوير إعلان جديد تروج من خلالها لماركة العطور الفرنسية Guerlain.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، التي نشرت مجموعة من اللقطات لأنجلينا، من كواليس تصوير الإعلان الجديد، حيث ظهرت أنجلينا وهي تطل من أحد الشرفات بباريس.

وتحتفل قريبا النجمة أنجلينا جولي بطرح الجزء الجديد من فيلم "ماليفسنت" مع شركة ديزني، والذي تظهر به في دور البطولة بجانب إيل فانينج وميشيل فايفر.


أنجلينا جولي تتألق بإطلالة جذابة في باريس (صور)
أنجلينا جولي تتألق بإطلالة جذابة في باريس (صور)
أنجلينا جولي تتألق بإطلالة جذابة في باريس (صور)
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