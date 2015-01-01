نجم برشلونة بديل نيمار في باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة إذا عاد البرازيلي نيمار دا سليفا إلى البلوجرانا هذا الصيف.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن العديد من الأسماء المرشحة للدخول في صفقة نيمار في حالة عقد اتفاق تبادلي بين باريس سان جيرمان وبرشلونة هي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي يعتبر الهدف الأول لباريس سان جيرمان إذا توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن رحيل نيمار.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى لضم أكثر من مدافع في الميركاتو الصيفي الحالي على رأسهم خاليدو كوليبالي نجم نابولي وماتياس دي ليخت نجم آياكس ورافائيل فاران نجم ريال مدريد ولكنه فشل في حسم أي صفقة منهم.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي خسر مكانه في التشكيل الأساسي في برشلونة في الموسم الماضي على يد مواطنه كليمنت لينجليت بسبب تعافيه من إصابة في الركبة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يقدر سعر أومتيتي في الميركاتو الصيفي الحالي بـ60 مليون يورو.