سكرتير عام البحيرة: تحصيل 727 مليون جنيه قيمة إيرادات تقنين أراضي وضع اليد (فيديو)

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أكد المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أنه تم تحصيل 727 مليون و500 ألف جنيهًا، إيرادات تقنين مخالفين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة.



وأوضح الشهاوي، أن إجمالي الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع المخالفين وصل 27 ألف و465 طلب، تم فحص 15 ألف و74 طلب، وتم قبول عدد 8 آلاف و856 طلب منهم للتقنين، وتم رفض عدد 9 آلاف و264 طلب لعدم قانونية تقنينها، وما تم تحصيله من رسوم فحص بلغ 86 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وما تم تحصيله من رسوم تحت الحساب بلغت 641 مليون جنيهًا.



وكان قد أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة الإسراع من انتهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان وذلك بالتنسيق مع إدارات الأملاك والشئون القانونية ومجالس المدن والانتهاء من إجراءات فحص الطلبات، مشددا على محاسبة المقصرين والمتهاونين في هذا الشأن.



وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بما ورد بالقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقرار المحافظة رقم 22 لسنة 2018 مع سرعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات والنهو من الملفات المستوفية فورًا، وكذلك الانتهاء من فحص باقي الملفات والتواصل مع المواطنين لتذليل العقبات نحو الانتهاء من كامل الملفات وضرورة وعرض كل رئيس مدينة لتقرير أسبوعي على المحافظ بما تم من إجراءات في أعمال التقنين وغير مسموح بأي