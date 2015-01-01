عاجل.. مصدر أمني: الدفع بـ20 سيارة إطفاء حتى الآن للسيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة





أكد مصدر أمني، أنه تم دفع 20 سيارة إطفاء حتى الآن تابعة لقوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، قبل تفاقمه وامتداده للمناطق المجاورة.





وكانت مصادر بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، قد أكدت أن حريق ضخم نشب في مقر لدير وكنيسة الأنبا بولا، وجارِ السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.





وأوضحت المصادر لـ"الفجر"، أن سبب الحريق نتيجة وقوع "ماس كهربائي" في أحد الكابلات الكهربائية بسبب التكييفات، وجارِ تحرير المحضر اللازم.





ونشب حريق في كنسية الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قيل، وتصاعدت السنه اللهب الي عنان السماء.





وكان تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بثًا مباشرًا لحريق شب في مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.













ويظهر في الفيديو حريق اندلع في الكنيسة، بينما انتشرت عناصر الحماية المدنية وبدأت في ممارسة مهامها.





كما نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، مقطع فيديو جديد لحظة نشوب النيران في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.













وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومعرفة عدد المصابين وإسعافهم، وتم إخطار النيابة العامة لتوالي التحقيق.



