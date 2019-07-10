ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو حسن: مصر زادت 880 ألف نسمة في 7 شهور

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:09 ص
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد المصريين حاليا 98 مليون وأكثر من 800 ألف، ونهاية الشهر سوف نصل إلى 99 مليون، وسوف نصل إلى 100 مليون بداية العام، وسندخل نادي الـ"100 مليون".

وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر زادت 880 ألف في 7 شهور فقط.

ولفت مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن مصر ستكون سابع أعلى دولة في العالم سيحدث بها زيادة سكانية، وسوف تزيد 69 مليون ونصف حتى عام 2050.
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو الزيادة السكانية أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا