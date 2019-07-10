عمرو حسن: مصر زادت 880 ألف نسمة في 7 شهور
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:09 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد المصريين حاليا 98 مليون وأكثر من 800 ألف، ونهاية الشهر سوف نصل إلى 99 مليون، وسوف نصل إلى 100 مليون بداية العام، وسندخل نادي الـ"100 مليون".
وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر زادت 880 ألف في 7 شهور فقط.
ولفت مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن مصر ستكون سابع أعلى دولة في العالم سيحدث بها زيادة سكانية، وسوف تزيد 69 مليون ونصف حتى عام 2050.
وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر زادت 880 ألف في 7 شهور فقط.
ولفت مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن مصر ستكون سابع أعلى دولة في العالم سيحدث بها زيادة سكانية، وسوف تزيد 69 مليون ونصف حتى عام 2050.
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