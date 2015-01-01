السكرتير العام بالبحيرة: تشغيل 100 "تاكسي" بمواصفات خاصة للقضاء على السيارات المخالفة بدمنهور (فيديو)

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أكد المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور ومسؤلي المواقف بمتابعة انتظام حركة سير العمل بالمواقف على جميع الخطوط والتواجد دوريًا علي مدار اليوم لمتابعه التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين.



وأضاف أنه سيتم تشغيل عدد 100 سيارة أجرة "تاكسي" عداد بمواصفات خاصة علي أن تكون بشكل ولون مميز بمدينة دمنهور، وسيتم التنسيق مع إدارة المرور لتشكيل لجان لوضع الشروط التي سيتم تقديمها للمواطنين، وذلك بهدف القضاء علي السيارات الملاكي التي تعمل كأجرة وكذا سيارات الأجرة ذات الموديلات القديمة.



وأشار إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع سائقي التاكسي العداد في حال عدم التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة التي تبدأ بفتح العداد بـ 6 جنيهات وكل كيلو متر بجنيه، موجها إدارة المرور بسحب تراخيص كافة السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة لمنعهم من ابتزاز المواطنين واستغلالهم بالتزامن مع تحريك أسعار المواد البترولية.



كان قد قام محافظ البحيرة بجولة ميدانية بمركز ومدينة رشيد بدأها بتفقد مجمع مواقف رشيد الجديد للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين وانتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أي معوقات أو مشاكل.



وأكد أنه تم الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة على جميع الخطوط كما تم وضع بنرات وتعليقها بمكان واضح أمام الجمهور ورواد الموقف وتوزيع الاستيكارات على السيارات بجميع الخطوط، والتقي عدد من الركاب داخل المشروع واطمئن منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أي معوقات وأستقل سيارة النقل الداخلي وتحدث مع المواطنين للتأكد من عدم مخالفة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة بجميع الخطوط ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بمجمع المواقف.



وشدد المحافظ باستمرار متابعة انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دوريًا علي مدار اليوم لمتابعه مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الكمائن المرورية.