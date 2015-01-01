نيكي ميناج تعلن انسحابها من حفلها في السعودية
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:43 ص
رويترز
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أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج يوم الثلاثاء انسحابها من حفل مقرر في السعودية الأسبوع المقبل وذلك دعما لحقوق المرأة والمثليين.
وقالت ميناج في بيان ”بعد تفكير متأن قررت عدم المضي قدما في حفلتي المقرر إقامتها بمهرجان جدة العالمي... على الرغم من أنني لم أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام الجمهور في السعودية لكن بعد زيادة إلمامي بالأمور أعتقد أن من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير“.
ورحب ثور هالفورسن المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، يوم الثلاثاء بإعلان ميناج وأشاد ”بقرارها الملهم والمدروس برفض محاولة النظام السعودي الواضحة لاستغلالها ضمن (حملة) علاقات عامة“.
وقال مسؤولون سعوديون الأسبوع الماضي إن مهرجان جدة العالمي سيكون أكبر حدث موسيقي حي في المنطقة. ومن بين الفنانين الذين أُعلنت مشاركتهم بعروض في هذا المهرجان المغني البريطاني ليام باين ودي.جيه ستيف أوكي الأمريكي.
وقال هالفورسن يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن يلغي باين أيضا عرضه.
وكان من المقرر أن تقيم ميناج حفلها ضمن مهرجان جدة العالمي يوم 18 يوليو تموز لكن خطتها للغناء في السعودية تعرضت الأسبوع الماضي لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى الإعلان عن الحفل لأول مرة الأسبوع الماضي عبر بعض السعوديين عن حماسهم بعد عروض لفنانين غربيين في السعودية منهم ماريا كاري ودي.جيه تييستو وفريق (ذا بلاك آيد بيز).
غير أن آخرين عبروا عن انزعاجهم من الملابس الكاشفة التي ترتديها ميناج خلال عروضها.
واحتُجزت نحو 12 ناشطة سعودية خلال العام المنصرم لاتهامات تتعلق بنشاطهن في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية لاقت اهتماما عالميا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي.
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