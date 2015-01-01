الجونة: وضحنا لنيبوشا ظروف مباراة الزمالك.. وسيحدد القائمة بناءا على مستواهم باللقاء
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:45 ص
أحمد شاكر
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أكد نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن نيبوشا يملك سيرة ذاتية جيدة، ولذلك تعاقدنا معه لتدريب الفريق.
وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرحنا لنيبوشا الظروف الخاصة بمواجهة الزمالك في الدوري، وسيكون حاضرها من المدرجات لمشاهدة اللاعبين".
وأكمل : "نيبوشا سيحدد اللاعبين المستمرين مع الجونة والراحلين بناءا على مستواهم في لقاء الزمالك".
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