الجونة: وضحنا لنيبوشا ظروف مباراة الزمالك.. وسيحدد القائمة بناءا على مستواهم باللقاء

أكد نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن نيبوشا يملك سيرة ذاتية جيدة، ولذلك تعاقدنا معه لتدريب الفريق.





وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرحنا لنيبوشا الظروف الخاصة بمواجهة الزمالك في الدوري، وسيكون حاضرها من المدرجات لمشاهدة اللاعبين".



