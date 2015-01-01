ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجونة: وضحنا لنيبوشا ظروف مباراة الزمالك.. وسيحدد القائمة بناءا على مستواهم باللقاء

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:45 ص
الجونة: وضحنا لنيبوشا ظروف مباراة الزمالك.. وسيحدد القائمة بناءا على مستواهم باللقاء
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements

أكد نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن نيبوشا يملك سيرة ذاتية جيدة، ولذلك تعاقدنا معه لتدريب الفريق.


وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرحنا لنيبوشا الظروف الخاصة بمواجهة الزمالك في الدوري، وسيكون حاضرها من المدرجات لمشاهدة اللاعبين".


وأكمل : "نيبوشا سيحدد اللاعبين المستمرين مع الجونة والراحلين بناءا على مستواهم في لقاء الزمالك".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا