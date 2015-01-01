استقبال حافل للجهاز الفني للتقدم السعودي في مطار القصيم (صور)

وصل الجهاز الفني المصري للفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم السعودي إلى مطار القصيم تمهيدا لتولى القيادة الفنية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويتكون الجهاز الفني من تامر مصطفى، مديرا فنيا، ورضا الفداوي وخالد مصطفى، مدربان، وصبحي توفيق مدرب لحراس المرمى ومحمد مصطفى مدرب أحمال.

وشهد المطار تواجد مجلس إدارة فريق التقدم برئاسة سليمان العبود، الذي حرص على إستقبال الجهاز الفني بالترحاب الشديد والورود.

ويخوض فريق التقدم السعودي معسكر مغلق في القاهرة بداية من 18 يوليو الحالي، لتجهيز اللاعبين، وخوض عدد من التجارب الودية.