ليفربول يقترب من حسم صفقة بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع هارفي إيليوت أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنها ستكون صفقة مفاجئة لبطل أوروبا هذا الصيف.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ليفربول دخل على الخط بطريقة مفاجئة وأصبح قريبا جدا من التوقيع مع إيليوت.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع أصغر لاعب في البريميرليج الإنجليزي هارفي إيليوت نجم فولهام الذي هبط للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إيليوت هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خاض مع فولهام إحدى مباريات الدوري في مايو الماضي وهو في ال 16 عامًا و30 يومًا فقط.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إيليوت رفض مؤخرًا عقدًا جديداً من فولهام مما يعني أنه أصبح لاعبا حرا ويستطيع الرحيل لأي نادي مجانًا هذا الصيف.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن إيليوت يستطيع اللعب في مركز الجناحين ولكنه يفضل الجهة اليمنى مما يعني أنه قد يكون بديلا متاحا للنجم المصري محمد صلاح.