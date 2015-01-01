عاجل.. الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق داخل كنيسة بحدائق القبة

نشب حريق في كنسية الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قيل ، وتصاعدت السنه اللهب الي عنان السماء.





وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الامن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.





وتم الدفع بـ10 سيارات مطافئ لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد للمناطق المجاورة، وجارِ تحرير االمحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.