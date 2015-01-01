النصر يوقف مفاوضاته مع مهاجم التعاون.. والسبب غريب!

كشفت تقارير صحفية، عن إيقاف نادي النصر لمفاوضاته مع عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن صفقة انتقال عبد الفتاح للنصر قد توقفت، بسبب التطورات الأخيرة في انتخابات رئاسة النادي.





وأضافت: "صفقة عبد الفتاح كانت قريبه من الحسم للنادي العالمي، ولكن سيتم استئنافها في حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية واختيار رئيس للنادي، يوم الخميس المقبل.





وشارك عبد الفتاح آدم مع التعاون في 30 مباراة بالموسم الماضي، تمكن خلالها من أحراز 15 هدفًا وصناعة هدفين آخرين، ليقودهم للتتويج بلقب كأس الملك لأول مرة في تاريخ النادي، وانهاء الدوري في المركز الثالث.