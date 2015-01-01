ننشر كلمات أغنية سمية خشاب الجديدة "عربية أنا"





انتهت النجمة سمية الخشاب، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا" وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما.





وتقول كلمات الأغنية: عربية أنا ..قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية انا ..شمس وقت الغروب عربية انا صعب عنها تتوب وعربية انا ..اقوي من الخيال.





الأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز في الفترة الحالية في الغناء للمرأة وبالتحديد علي قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.





أغنية "بتستقوى" غناء وألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، وإخراج جميل المغازى وحققت نجاح كبير وملايين المشاهدات.







