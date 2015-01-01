عمرو عبد الرازق: ندعم بطولة الأمم الإفريقية حتى آخر مباراة.. ومصر ليست مجرد 11 لاعبا!





وجه المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق الخبير القانوني ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق الدعوة لجموع المصريين للاستمرار في دعم بطولة الأمم الأفريقية حتى مباراة النهائي، أيا كان طرفا هذه المباراة، وعدم التأثر بالخروج المبكر للمنتخب المصري.





وأشار عبد الرازق إلى أن مصر ليست مجرد 11 لاعباً، بالتالي لا يجب الربط بين خروج المنتخب الوطنى والبطولة نفسها، لأن نجاح البطولة هو بمثابة اعتراف بقدرات مصر في مجالات التنظيم والأمن والإقتصاد والسياحة وصناعة كرة القدم بشكل عام، وليس بمستوى منتخبنا الكروى.





وأبدى عبد الرازق ترحيبه بشعار "البطولة مخلصتش" الذي أطلقته الشاشات المصرية مؤخرا، وقال أنه على ثقة من دعم المواطنين أصحاب الوعي للبطولة، وضرب مثلا بحلم تنظيم مصر لبطولة كأس العالم، وهو الحلم الذي يراه يقترب بعد النجاح الكبير الذى تحقق في البطولة الافريقية، متسائلا: لو أننا نظمنا المونديال، هل سننصرف عنه لو خرج منتخبنا مبكرا، ويؤكد عبد الرازق في تصريحاته الصحفية أن الجبهات المعادية للوطن تستغل أي حدث لمصلحتها وأغراضها الخبيثة، وتربط بين أمور بعيدة عن بعضها البعض.. فما العلاقة بين الاخفاق الكروي للمنتخب - لأسباب يتم دراستها حاليا والوقوف عليها - والدعوة للتوقف عن متابعة باقي المباريات؟





من جهة أخرى، شدد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق على ضرورة احترام التحركات الخاصة بالكشف عن مواطن الأخطاء في طريقة إدارة الكرة المصرية وطلبات الإحاطة المتوقع تقديمها من العديد من نواب البرلمان - حسب المعلومات التي حصل عليها - وبين الترويج لاتهامات جزافية تؤثر على سمعة الكرة المصرية في ظل استمرار البطولة واستضافنا لأشقائنا الأفارقة، مطالبا بتأجيل كل هذا الصخب حتى نهاية الحدث الكروي الكبير الذي تصدت له مصر بشجاعة وبانجاز تحقق في وقت قياسي بشهادة الأفارقة والعالم أجمع قبل المصريين.





وأنهى د. عبد الرازق تصريحاته بالتأكيد على أن المهم دائما هو الصالح العام للبلاد، وضرورة الاستفادة من الدروس مع تعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات، ونحن الآن لدينا جهات اكتسبت خبرات كبيرة في تنظيم البطولات الكبرى، وملاعب على أعلى مستوى، ونظام حجز تذاكر غير مسبوق، وقناة للبث الأرضي وفرت للمصريين أهم المباريات مجانا لأول مرة منذ عقدين من الزمن، كل هذا حدث في أسابيع قليلة، وهو ما يزال مستمرا ويحتاج للدعم والمساندة، بالتالي لا يصح ربط كل ذلك بمستوى الحالى للمنتخب، والذى نأمل جميعاً أن يتعافى سريعا.



