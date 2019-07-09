صدمة نارية جديدة لمحمد صلاح بعد خروج منتخب مصر من الكان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خرج من سباق الصراع على الكرة الذهبية والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن محمد صلاح نجم ليفربول أصبح بعيدًا جدًا الآن عن سباق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام وذلك عقب توديع منتخب بلاده مصر بطولة كأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا بهدف نظيف من دور الستة عشر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن محمد صلاح جاء إلى كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر كبطل أوروبي جديد وأحد النجوم العظيمة لهذه البطولة المقامة في وطنه ولكن تعثر منتخب بلاده في دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا عقد فرصته للفوز بالكرة الذهبية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأنه بعد تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول كان لدى صلاح حلم برفع كأس أمم أفريقيا في بلده أمام عشاقه في مصر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مصر كانت أحد المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخها ولكن خطة خافيير أجيري المدير الفني للفريق فشلت في تخطي عقبة جنوب أفريقيا وعانى من هزيمة قاسية في آخر خمس دقائق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء يشير إلى أن المرشح المفضل للفوز بالكرة الذهبية هو ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي فاز بلقب الدوري الإسباني وهداف الدوري في الموسم الماضي وقدم آداء رائع للغاية طوال الموسم.