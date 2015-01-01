حسام موافي يحذر من المكملات الغذائية: تؤدي إلى أمراض عجيبة

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة المكملات الغذائية، قائلًا: "أسف، لا يوجد شيء يسمى بالمكملات الغذائية، في حاجة اسمها أكل ربنا خلقة، المكملات الغذائية دي كيماويات خطيرة جدًا".



وأكد موافي، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المكملات الغذائية التي يحصل عليها بعض الرياضيين تؤدي إلى أمراض عجيبة جدًا، معقبة: "المكملات الغذائية دي ممنوعة خالص".



وأوضح أن الكثير من المواطنين يذهبون للصيدلي عد الشعور بأي تعب، خاصة عند الإصابة بأوجاع في الركبة، للحصول على أدوية دون تشخيص، وهذا قد يؤدي لفشل كلوي.

