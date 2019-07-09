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إنجي علي تستضيف شيماء سيف في "أسرار النجوم" نجوم "FM".. الخميس

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:44 ص
إنجي علي تستضيف شيماء سيف في أسرار النجوم نجوم FM.. الخميس
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تحل الفنانه الكوميديه شيماء سيف، ضيفه على الإعلامية إنجى على فى برنامج "أسرار النجوم" يوم الخميس 11-7 الساعه 8 مساءاً على محطه راديو وتلفزيون نجوم FM 100.6 على الهواء.

وتتحدث شيماء سيف عن كواليس مسلسل بدل الحدوتة 3 الذي عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيرًا.

كما تتحدث عن بدايتها وأهم الأعمال لديها مثل لهفه وفى لا لا لاند ويوميات زوجه مفروسه ونيللى وشيريهان وعن تقديمها لبعض البرامج وعن المشروعات الفنيه القادمه وعن بعض الشائعات التى دخلت حياتها مؤخرا
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