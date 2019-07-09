إنجي علي تستضيف شيماء سيف في "أسرار النجوم" نجوم "FM".. الخميس





كما تتحدث عن بدايتها وأهم الأعمال لديها مثل لهفه وفى لا لا لاند ويوميات زوجه مفروسه ونيللى وشيريهان وعن تقديمها لبعض البرامج وعن المشروعات الفنيه القادمه وعن بعض الشائعات التى دخلت حياتها مؤخرا

وتتحدث شيماء سيف عن كواليس مسلسل بدل الحدوتة 3 الذي عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيرًا.