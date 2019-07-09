أهم أخبار النصر السعودي يوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019، أبرزها انسحاب مرشحان من خوض انتخابات رئاسة النادي، وتوقف المفاوضات مع عبد الفتاح آدم.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019:





انسحاب مرشحان من خوض انتخابات رئاسة النادي

أعلن المرشحان نصر النصر، وإبراهيم العثمان انسحابهما من خوض غمار انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي.





جاء قرار الانسحاب بسبب عدم اتفاق الأعضاء الذهبيين على المرشح الرئاسي الجديد للنادي الأصفر العالمي.





وأعلن إبراهيم العثمان خروجه من سباق الرئاسة من خلال نشره على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: “وقوفاً عند رغبة الاعضاء الذهبيين لنادي النصر وليقيني أن مصلحة النصر فوق كل اعتبار، أعلن انسحابي من الترشح لرئاسة النصر واعد الجميع بأني سأدعم أي إدارة قادمة”.





وانضم له المرشح نصر النصر حيث كتب هو الأخر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: “أقدر وأحترم وجهات النظر لكل الأعضاء الذهبيين في البيت النصراوي، كما أؤكد أنني حريص كل الحرص على مصلحة وإستقرار العالمي في هذه الفترة خصوصاً، ومصلحة النصر⁩ فوق كل الإعتبارات مهما كانت الظروف والمعطيات حتى لو كان الأمر في إبتعادي عن الترشح”.





ونشر نصر النصر في تغريدة ثانية للتابع الأولى قائلا: “أعضاء النصر الذهبيين ابتعادهم عن النادي ليس من مصلحة النادي ولا محبيه لأنهم الأساس أنتم الأمل بعد الله لجميع الإدارات وبإمتناعكم عن التصويت سيعتذر فريق، إدارتي عن حضور الجمعية العمومية”.





النصر يوقف مفاوضاته مع عبد الفتاح آدم

كشفت تقارير صحفية، عن إيقاف نادي النصر لمفاوضاته مع عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.





وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن صفقة انتقال عبد الفتاح للنصر قد توقفت، بسبب التطورات الأخيرة في انتخابات رئاسة النادي.





وأضافت: "صفقة عبد الفتاح كانت قريبه من الحسم للنادي العالمي، ولكن سيتم استئنافها في حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية واختيار رئيس للنادي، يوم الخميس المقبل.





وشارك عبد الفتاح آدم مع التعاون في 30 مباراة بالموسم الماضي، تمكن خلالها من أحراز 15 هدفًا وصناعة هدفين آخرين، ليقودهم للتتويج بلقب كأس الملك لأول مرة في تاريخ النادي، وانهاء الدوري في المركز الثالث.





لاعب النصر يقترب من الإنتقال للشباب

تناولت العديد من التقارير الصحفية السعودية مساء اليوم أنباء تفيد باقتراب رحيل راكان الشملان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الشباب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ووافقت إدارة النصر على رحيل اللاعب إلى صفوف الشباب، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما أبدى البرتغالي روي فيتوريا عدم اقتناعه بقدرات اللاعب.





وطالب فيتوريا من إداراة الفريق بضرورة الاستغناء عن الشملان، في الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبته بتدعيم الفريق بصفقات قوية قادرة على المنافسة في الموسم الجديد.