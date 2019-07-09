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بعد رغبته في الإنضمام لريال مدريد.. توتنهام يصدم إيركسن بهذا القرار

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:28 ص
بعد رغبته في الإنضمام لريال مدريد.. توتنهام يصدم إيركسن بهذا القرار
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لحسم التعاقد مع الدانماركي كريستيان إيركسن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن يعود كريستيان إيركسن إلى التدريبات مع توتنهام في نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة، أنه لم تأتي لتوتنهام أي عروض من أجل إيركسن، بالرغم من تلميحات اللاعب في فترة التوقف الدولي بمغادرة السبيرز.
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