بعد رغبته في الإنضمام لريال مدريد.. توتنهام يصدم إيركسن بهذا القرار

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لحسم التعاقد مع الدانماركي كريستيان إيركسن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن يعود كريستيان إيركسن إلى التدريبات مع توتنهام في نهاية هذا الأسبوع.



