بعد رغبته في الإنضمام لريال مدريد.. توتنهام يصدم إيركسن بهذا القرار
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:28 ص
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لحسم التعاقد مع الدانماركي كريستيان إيركسن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن يعود كريستيان إيركسن إلى التدريبات مع توتنهام في نهاية هذا الأسبوع.
وأكدت الصحيفة، أنه لم تأتي لتوتنهام أي عروض من أجل إيركسن، بالرغم من تلميحات اللاعب في فترة التوقف الدولي بمغادرة السبيرز.
Advertisements
- نجم توتنهام يثير التكهنات حول مستقبله
- مدرب توتنهام ينصح "إيركسن" بتجاهل ريال مدريد
- توتنهام يحدد مبلغ ضخم للسماح بانتقال إيركسن إلى ريال مدريد
- توتنهام يجهز صدمة مدوية لريال مدريد
- نجم وسط توتنهام على رادار كبار البريميرليج
- إيركسن خارج حسابات ريال مدريد
- توتنهام يعثر على بديل إيركسن
- وكيل أعمال إيركسن يكشف إمكانية انتقاله لريال مدريد
- اخر تطورات انتقال إيركسن لريال مدريد
- عقبة جديدة تواجه ريال مدريد في صفقة ايركسن