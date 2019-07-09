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بتروجت يحصل على توقيع ثلاثي كوكاكولا بالقسم الثاني

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:44 ص
بتروجت يحصل على توقيع ثلاثي كوكاكولا بالقسم الثاني
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مصطفى الجندي
 
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حصل مجلس إدارة نادي بتروجت على توقيع ثلاثة لاعبين من صفوف نادي كوكاكولا لدعم خطوطه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وعلم "الفجر الرياضي" أن الثلاثي هم أحمد الحسيني مدافع، واسلام عادل كانو وايهاب عبدالمحسن ثنائي خط وسط.


وشهدت الساعات الماضية قيام مسؤولو بتروجت بسداد قيمة الصفقات الثلاثة إلى مجلس إدارة كوكاكولا والتي بلغت 2 ونصف مليون جنيه والحصول على الإستغناءات الخاصة بهم، تميهداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.


وسبق للنادي البترولي ضم عمرو شعبان حارس الشمس، وأحمد فتحي لاعب كفر الشيخ، ومصطفى فرغالي لاعب بترول أسيوط.

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