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فنانة شهيرة تبوح بسر تخاف منه معظم النساء!

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:31 ص
فنانة شهيرة تبوح بسر تخاف منه معظم النساء!
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وكالات
 
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نشرت الممثلة السورية رنا الأبيض مجموعة من صورها الجديدة، على حسابها في "إنستغرام" كاشفة عن أمر شخصي قلما تطرقت إليه الفنانات المشهورات عادة.

وظهرت الممثلة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة فاجأت معجبيها للتغير الجذري في تسريحة شعرها ومكياجها ولون عينيها.

وأكثر ما أثار اهتمام معجبي رنا الأبيض هو التصريح الجريء عن عمرها، الذي عبرت عنه في تعليقها على إحدى صورها الجديدة بقولها: "أجمل ما في التقدم بالعمر أنه يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك.. وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم.. وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب"

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