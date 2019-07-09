فنانة شهيرة تبوح بسر تخاف منه معظم النساء!
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:31 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
نشرت الممثلة السورية رنا الأبيض مجموعة من صورها الجديدة، على حسابها في "إنستغرام" كاشفة عن أمر شخصي قلما تطرقت إليه الفنانات المشهورات عادة.
وظهرت الممثلة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة فاجأت معجبيها للتغير الجذري في تسريحة شعرها ومكياجها ولون عينيها.
وأكثر ما أثار اهتمام معجبي رنا الأبيض هو التصريح الجريء عن عمرها، الذي عبرت عنه في تعليقها على إحدى صورها الجديدة بقولها: "أجمل ما في التقدم بالعمر أنه يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك.. وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم.. وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب"
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- اللبنانية ندى أبوفرحات تضع مولودها الأول (صورة)
- 6 محاذير قبل تناول المضادات الحيوية
- "انستجرام" يحذف صورة لممثلة أمريكية.. لماذا؟!
- "جينيفر لورانس" بإطلالات شتوية أنيقة في أحدث "فوتوسيشن" (صور)
- صور صادمة.. رنا خليل تفقد برائتها بالزواج المبكر
- رنا خليل تفقد براءتها بسبب الزواج المبكر (صور)
- عبير صبري: "تعرضت للخيانة والمشاهد الجريئة جزء من العمل الفني"
- عاجل.. أول تعليق لـ منى واصف على شائعة وفاتها
- رانيا الملاح بكامل أناقتها في أحدث ظهور لها (صور)
- مع تقدمها في العمر.. ممثلة شهيرة لم تخجل من الكشف عن شعرها الأبيض!