تعليق ناري من باريس سان جيرمان على انقطاع نيمار عن التدريبات

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان رغبة نجم الفريق نيمار في الرحيل وأنه هناك اتصالات رسمية مع برشلونة للتعاقد معه.





وقال ليوناردو في تصريحاته نقلتها صحيفة لو باريزيان الفرنسية: "نيمار يمكنه الرحيل عن باريس سان جيرمان إذا جاء عرض يناسبنا جميعًا لكن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان هناك من يرغب في شراء نيمار وكم الثمن، هذا الشيء يحتاج الوقت بالتأكيد".





وعن غياب نيمار المثير للجدل في اليوم الأول للتدريبات، قال ليوناردو : "لديه التزامات مع مؤسسته لكنها تواريخ غير متفق عليها مع النادي، وكانت عطلته حتى 8 يوليو ولم يأت".





وعن موعد عودته للنادي، قال ليوناردو: "لا أعرف، الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه لم يكن حاضرًا في الموعد المحدد اليوم 8 يوليو".





وواصل: "نعم نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان ولكن في كرة القدم اليوم يمكنك أن تقول شيء وفي اليوم الأخر تغير رأيك".





وأضاف: " تحدثت مع نيمار والمقربين منه والكل يعرف كل شيء، الموقف واضح لجميع المشاركين في العملية ولكن هناك شيء واحد ملموس اليوم، لا يزال لديه ثلاث سنوات من التعاقد معنا، وبما أننا لم نتلق عرضًا فلا يمكننا مناقشة أي شيء".





وتابع: "نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان وهذا يحدث في أي ناد آخر، هناك لاعبين يريدون الرحيل في أندية أخرى أيضًا. لم نتلق أي عروض رسمية، هناك إتصالات سطحية حاليًا من أجله".





وأردف قائلا : "نعم لدينا اتصالات مع برشلونة ولكن بارتوميو قال إنهم يريدون نيمار ولكن نحن لسنا بائعين، هو الذي قال ذلك لكننا لم نرى أن برشلونة في وضع يسمح له بالشراء حتى الآن".





واستطرد قائلا:" ليس هناك شروط لبيع نيمار، الشي الرئيسي هو أن نجلس ونتفاوض مع النادي الذي يريد شراء نيمار، هذا كل شيء".





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً: "سواء قمنا ببيع نيمار أم لا، هناك الكثير من الاشياء تتغير، ملف كبير بهذا البعد لا يعتمد فقط على المشاعر، هو أمر مالي أيضًا".



