محمد جمعة: "دوري في فيلم الممر شهادة ميلاد سينمائية"
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:11 ص
أمنية فوزي
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قال الفنان محمد جمعة، إنه جسد شخصية رجل سيناوي يساعد الجيش المصري في الحرب ضد إسرائيل في فيلم "الممر".
وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" أن دوره في فيلم الممر بمثابة شهادة ميلاد سينمائية بالنسبة إليه.
وتابع: "مشاركتي في فيلم الممر سي في محترم ليا؛ لأنه فيلم عظيم".
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.
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