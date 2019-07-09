توتنهام يتلقى ضربة قوية بسبب كأس الأمم الأفريقية

تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضربة قوية، بعدما ارتفع عدد مصابي الفريق، قبل بداية الموسم الجديد.





وتحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن أخبار مصابي توتنهام، حيث أن موسى سيسوكو قد عاد من الاصابة، بينما بن ديڤيز يمر برحلة إعادة تأهيل، أما عن سيرجي أوريير فقد تلقى إصابة بأوتار الفخذ.



