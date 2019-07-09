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توتنهام يتلقى ضربة قوية بسبب كأس الأمم الأفريقية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:05 ص
توتنهام يتلقى ضربة قوية بسبب كأس الأمم الأفريقية
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عمر عبدالعزيز
 
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تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضربة قوية، بعدما ارتفع عدد مصابي الفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن أخبار مصابي توتنهام، حيث أن موسى سيسوكو قد عاد من الاصابة، بينما بن ديڤيز يمر برحلة إعادة تأهيل، أما عن سيرجي أوريير فقد تلقى إصابة بأوتار الفخذ.

وجاءت إصابة أوريير في غرفة تبديل ملابس منتخب بلاده، ولكنه بعد ما خرج مصاباً من الملعب قام بضرب الطاولة بيده تحسراً على إصابة فخذه فأصيب في يده.
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