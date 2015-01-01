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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:49 ص
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)
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هدير محمود
 
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تفقدت، نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي يرافقها يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه باريس مشروع إنشاء 50 منزلًا ريفيًا بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس، والذي يتم تنفيذه برعايه المحافظ ضمن خطة وزارة التنمية المحلية بالمحافظة، حيث ان المشروع يتكلف 5 ملايين جنيه، بواقع ٤٥ الف جنيه للمنزل الواحد على مساحه 130م2.


كما يشمل المشروع زراعه وتشجير شمال وغرب القريه بواقع ٨ آلاف شجره كمصدات للرياح لتأمين منازل القريه من زحف الرمال.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي أجرتها نائب المحافظ للقرية صباح اليوم، وذلك للوقوف على المشروعات المقامة ونسب التنفيذ بها، حيث وجهت بضرورة الانتهاء من كافه الاعمال بالمشروع قبل أكتوبر القادم ليدخل ضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة.
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الـ 50 منزلا (صور)
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