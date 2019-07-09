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ابن ويل سميث يقوم بعمل خيري في لوس أنجلوس.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:05 ص
ابن ويل سميث يقوم بعمل خيري في لوس أنجلوس.. تعرف على التفاصيل
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الفجر الفني
 
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نشر مغنى الراب جادن نجل النجم ويل سميث، وهو يفتتح شاحنة لتقديم الوجبات النباتية على المشردين فى الشارع بلوس أنجلوس، وكتب على الشاحنة مطعم "أنا أحبك".
 

على جانب آخر يعيش ويل سميث والد جادن حالة من الانتعاشة، وذلك بعد أن نجح فيلم الإثارة والخيال والتشويق Aladdin، فى تخطى حاجز الـ950 مليون دولار إيرادات حول العالم، منذ طرحه فى نهاية مايو الماضى.
 

ويطمح الفيلم الذى يعد أكثر أفلام سميث للإيرادات على مدر التاريخ فى تخطى حاجز المليار و200 مليون دولار، إيرادات مع انتهاء الأسبوع الأخير من عرضه فى شاشات السينما.
 

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد شخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء، إضافة إلى نجومية ويل سميث.
 
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