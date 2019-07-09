نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي أهالي القرية الرابعة بدرب الأربعين بباريس



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية للقرية وذلك بحضور يوسف مرزوق رئيس المركز وعبير متولي مقرره المجلس القومي للسكان وعدد من التنفيذيين المعنيين.



وأكدت مجدي، بأن مشكله التسرب من التعليم تزيد من معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد،كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كالزواج المبكر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية، حيث وجهت بضرورة مواجهه تلك المشاكل من خلال مواصلة التعليم خاصة للفتيات الذين يعدون بمثابه النواه الحقيقية للتركيبة المجتمعية لمستقبل الدولة، لافته الي أن غالبيه النماذج المشرفة للفتيات بالمحافظة الذين حصلوا على مراكز علميه متقدمة هم من ابناء القرى البسيطه.



ومن جانبها أشارت عبير متولي مقرره المجلس القومي للسكان باستمرار حملات التوعية وورش العمل التي ينظمها المجلس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للقضاء على مشكله التسرب من التعليم بمختلف مراكز المحافظة، مشيره بأن حمله التعليم مستمر التي اطلقها المجلس تحت رعايه محافظ الإقليم وبمشاركة مديرية التربية والتعليم سوف تجوب كافه القري بالمحافظة لتحقيق أهدافها.

التقت،نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي مع أهالي القرية الرابعة لقري درب الأربعين بمركز باريس وذلك لبحث ومناقشة مشكله تسرب الفتيات من التعليم على أرض الواقع وإيجاد حلول لها.