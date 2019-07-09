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بوتشيتينو يأمر بالتخلص من لاعب وسط توتنهام

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:58 م
بوتشيتينو يأمر بالتخلص من لاعب وسط توتنهام
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تنظيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "Football London" الإنجليزي، فإن ماوريسيو بوتشيتينو يريد أن يستبعد ڤيكتور وانياما لاعب وسط السبيرز، وإيجاد لاعب بديل له.

ويريد بوتشيتينيو التخلص من اللاعب نظراً لضعف لياقة اللاعب الكيني، ولكثرة تعرضه للإصابات مما جعله يبدأ اساسياً في 4 مباريات فقط في الموسم الماضي.
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المزيد عن: وانياما توتنهام بوتشيتينيو
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