بوتشيتينو يأمر بالتخلص من لاعب وسط توتنهام
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:58 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يواصل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تنظيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بداية الموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكره موقع "Football London" الإنجليزي، فإن ماوريسيو بوتشيتينو يريد أن يستبعد ڤيكتور وانياما لاعب وسط السبيرز، وإيجاد لاعب بديل له.
ويريد بوتشيتينيو التخلص من اللاعب نظراً لضعف لياقة اللاعب الكيني، ولكثرة تعرضه للإصابات مما جعله يبدأ اساسياً في 4 مباريات فقط في الموسم الماضي.
Advertisements
المزيد عن: وانياما توتنهام بوتشيتينيو
- بوتشيتينو يشيد بالإيفواري أورييه مع توتنهام
- وانياما يعود لتدريبات توتنهام
- بوتشيتينيو: مازلنا نتعلم الكثير.. وهذا هو ردي على شائعات تدريب ريال مدريد
- بوتشيتينيو مستاء من تكرار إصابات نجم دفاع توتنهام
- مدرب توتنهام يلمح لإمكانية رحيله لهذا السبب
- بوتشيتينيو يكشف عن موعد ترك تدريب توتنهام
- بأوامر بوتشيتينيو.. توتنهام يتحرك للتعاقد مع جناح كريستال بالاس
- توتنهام يقترب من التعاقد مع ضحية زيدان
- توتنهام يغري لو سيلسو براتب خيالي