بوتشيتينو يأمر بالتخلص من لاعب وسط توتنهام

يواصل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تنظيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بداية الموسم الجديد.



ووفقًا لما ذكره موقع "Football London" الإنجليزي، فإن ماوريسيو بوتشيتينو يريد أن يستبعد ڤيكتور وانياما لاعب وسط السبيرز، وإيجاد لاعب بديل له. ووفقًا لما ذكره موقع "Football London" الإنجليزي، فإن ماوريسيو بوتشيتينو يريد أن يستبعد ڤيكتور وانياما لاعب وسط السبيرز، وإيجاد لاعب بديل له.



