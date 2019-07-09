ضبط صاحب مطعم ونجليه في واقعة قتل شاب ببورسعيد

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ألقت مباحث قسم شرطة الشرق التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، القبض علي صاحب مطعم شهير ببورسعيد ونجليه في واقعة قتل شاب بطلق ناري، مساء اليوم الثلاثاء.



حيث تلقت مباحث القسم بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين القاتل وابنائه واحد اصحاب المحال التجارية وقع علي أثرها احمد رجب عبد الرحمن حسن قتيلًا.



تبين من التحقيقات المبدئية قيام المجني عليه بمحاولة انهاء مشاجرة بين صديقه والجناة فقام أحد الجناة باطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه فاستقرت أحدي الطلقات بفخذ المجني عليه وتسببت في قطع للشريان وتهشم بالعظام حتي أودت بحياته.



علي الفور انتقل أحمد طايل رئيس مباحث قسم شرطة الشرق وأحمد عطية معاون المباحث الي مكان الحادث وتم القاء القبض علي "مجدي أ" ونجليه "محمود م" و"مجدي م" وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لتتولي بدورها التحقيق.