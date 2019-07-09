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إسكان الوادي الجديد: الانتهاء من حصر أراضي الدولة وبيعها بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:00 ص
إسكان الوادي الجديد: الانتهاء من حصر أراضي الدولة وبيعها بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه
المهندس احمد حسين
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هدير محمود
 
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أعلن وكيل وزارة الإسكان الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، عن أن رئيس اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المعدة للبناء بالمزاد العلني والأمر المباشر للمشروعات، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من حصر تلك الأراضي وبيعها بقيمة إجمالية تقديرية 80 مليون جنيه.

وأكد،وكيل الوزارة، أن اللجنة انتهت من حصر تلك الأراضي التي جري بيعها منذ عام 2014 وحتى نهاية السنة المالية لعام 2019، وتوريد قيمتها لصالح خزينة الدولة.

وأضاف،وكيل الوزارة، أنه يُجرى حصر أراضى الدولة غير المستغلة في المشروعات، تمهيدًا لطرحها فى المزادات العلنية وتحقيق الاستفادة منها.
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