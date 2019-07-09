مصرع القيادي الحوثي البارز "المحطوري" في الحديدة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:50 م
وكالات
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أفادت وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، بمصرع القيادي الحوثي البارز عبدالمطلب المحطوري بغارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت القيادي أبوطالب سفيان بشارع جيزان في الحديدة.
وأضافت تقارير يمنية أن المحطوري قائد ما يسمى بكتائب الهجوم والاقتحام الميدانية بالحديدة ومرتبط بخبراء الحرس الثوري الايراني وحزب الله.
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