سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-7-2019

يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري ، بعد أن شهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، واستقر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي، سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





dollor to riyal

3.75 ريال سعودي







