إعلان نتائج الفرز النهائي لطلاب وطالبات جامعات الرياض.. الخميس
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:42 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستفتح يوم الخميس 8 ذي القعدة لكشف أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، وأسماء الطالبات المقبولات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات.
وأوضحت أنه سيبدأ تأكيد القبول من الطلاب والطالبات عبر البوابتين يوم الخميس 8 ذي القعدة، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 12 ذي القعدة الجاري.
ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في المبادرة إلى تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة من بوابتي القبول نهائياً إذا لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد.
وأوضحت أنه سيبدأ تأكيد القبول من الطلاب والطالبات عبر البوابتين يوم الخميس 8 ذي القعدة، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 12 ذي القعدة الجاري.
ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في المبادرة إلى تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة من بوابتي القبول نهائياً إذا لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد.
Advertisements
المزيد عن: طلاب جامعات الفرز النهائي الرياض الخميس
- فتح باب القبول الإلكتروني للطالبات بالجامعات وكلية التقنية بالرياض.. الثلاثاء
- فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بجامعات الرياض.. 12 شوال
- اليوم.. فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالرياض
- جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثانية للطلبة المقبولين
- مواعيد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض
- بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض 14 شوال للطلاب
- الخميس.. إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بجامعات الرياض