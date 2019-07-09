تعرف على سعر فستان روث ويلسون خلال حضورها Wimbledon 2019

خطفت النجمة العالمية روث ويلسون الأنظار نحوها بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها ويمبلدون "Wimbledon 2019" للتنس والمقام فى لندن.





وظهرت النجمة الإنجليزية روث ويلسون ذات الـ(37 عاما) بإطلالة بسيطة وساحرة، فقد اختارت ويلسون أن ترتدى فستانا طويلا جمع اللونين الأبيض والأسود وهو واحد من اهم تصميمات دار أزياء "Hellessy"، ووصل سعر فستانها إلى 1032 جنيها استرلينيا.





سجلت عدسات المصورين عدة صور لروث ويلسون خلال جلوسها فى المدرج من أجل متابعة المباريات، وظهر عليها الحماس الشديد.



