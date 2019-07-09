مبروك عطية: مساعدة الزوجة لزوجها ليست فرض عليها

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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن مساعدة الزوجة لزوجها في مصروفات البيت ليست واجب عليها، وإن فعلت فهو من باب المواساة.



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأصل في النفقة على الزوج، حيث ينفق الرجل على بيته بقدر ما أتاه الله من رزق سواء كثيرًا أو قليلا.



وأضاف، أنه لا يجب أن تلتزم الزوجة بتقديم مساعدة لزوجها، حتى لا تكون عهد عليها، وإن قررت الزوجة مساعدة زوجها فهذا من أخلاقها، وليس إلزام أو فرض عليها، حتى وإن كان زوجها فقيرًا.

