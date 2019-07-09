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الأهلي يرد على التفاوض مع مهاجم مازيمبي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:38 م
الأهلي يرد على التفاوض مع مهاجم مازيمبي
الكونغولي موليكا
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عمرو مصطفى
 
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رد النادي الأهلي بشكل غير مباشر على التفاوض مع الكونغولي موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغو في الميركاتو الصيفي.

 

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع الكونغولى موليكا مهاجم مازيمبى، وشونجا لاعب أورلاندو الجنوب إفريقي  لضم أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

 

 ونفي المصدر الدخول في مفاوضات مع موليكا، لضمه في الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الجهاز الفني يرفض ضم لاعبين أجانب جدد بعد ضم أليو يانج لاعب مولودية الجزائر.

 

 وأوضح المصدر أن ما تردد عن الدخول في مفاوضات مع شونجا لاعب أولارندو بايرتس عار تماما عن الصحة.

 

وكان الأهلي تعاقد مع أليو يانج لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة 5  سنوات، لتدعيم خط الوسط.

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المزيد عن: مولودية مازيمبي شونجا رياضة الكونغولي موليكا الاهلي
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