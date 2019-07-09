مي فريد: نظام التأمين الصحي إلزامي على جميع المواطنين
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:39 م
أمنية فوزي
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قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنه تم فصل التمويل عن تقديم الخدمة في نظام التأمين الصحي الشامل لضمان الاستدامة.
وأشارت "فريد"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن نظام التأمين الصحي إلزامي على جميع المواطنين.
وأضافت أن موطني بورسعيد سيحصلون على خدمة صحية عالية جدًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشارت "فريد"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن نظام التأمين الصحي إلزامي على جميع المواطنين.
وأضافت أن موطني بورسعيد سيحصلون على خدمة صحية عالية جدًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
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