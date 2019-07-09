شرط الاسماعيلي للاستغناء عن متولي للأهلي

حدد مسؤولو نادي الإسماعيلي شرط بيع محمود متولي لاعب الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى الأهلي لضم محمود متولي من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني.

واشترط مسئولو الإسماعيلى الحصول على خدمات الثنائي عمرو جمال وحسين السيد ومقابل مادى من أجل بيع محمود متولي ، ويدرس مسئولى الاهلى طلب الإسماعيلى وبعدها يتم الاتفاق على المقابل المادى لاتمام الصفقة خلال الأيام القادمة.