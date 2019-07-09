ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شرط الاسماعيلي للاستغناء عن متولي للأهلي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:35 م
شرط الاسماعيلي للاستغناء عن متولي للأهلي
محمود متولي
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفى
 
Advertisements

حدد مسؤولو نادي الإسماعيلي شرط بيع محمود متولي لاعب الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

 

ويسعى الأهلي لضم محمود متولي من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني.

 

 واشترط مسئولو الإسماعيلى الحصول على خدمات الثنائي عمرو جمال وحسين السيد ومقابل مادى من أجل بيع محمود متولي ، ويدرس مسئولى الاهلى طلب الإسماعيلى وبعدها يتم الاتفاق على المقابل المادى لاتمام الصفقة خلال الأيام القادمة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا