الخميس.. دور العرض الإماراتية تستقبل فيلم "حملة فرعون"

تستقبل صالات السينما الإماراتية والخليجية، يوم الخميس المقبل، العرض الجماهيري الأول لفيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغنى وروبى وآخرين.





فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها في فيلم "شمس الزناتى".

ويعيد "حملة فرعون" تقديم القصة بروح عصرية ويشارك في بطولته النجم العالمى مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش"، والمصارع المصري العالمي كرم جابر.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، سوزان نجم الدين، و بيومي فؤاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز.