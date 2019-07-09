أسوان يعلن تعاقدة مع نيجيري ويوناني استعدادا للموسم الجديد

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، الحصول على توقيع المهاجم النيجيري أليكس، لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.









كما حصل مسؤولو أسوان على توقيع اللاعب اليوناني "ليارس جيمرجوس" وقام اللاعبان بالتوقيع في حضور مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان.









وسبق للفريق الأسواني التعاقد مع ثماني لاعبين عقب الصعود من القسم الثاني وهم جلال العقدة الظهير الأيسر لبتروجت، وعبد العزيز الشاعر لاعب الداخلية والمقاولون، ونصر رمضان من المقاصة، ومحمد أشرف مهاجم دجلة، ومحمد مصطفى صانع ألعاب الترسانة، ومحمود مرجان لاعب التحرير، وعبد العزيز إمام لاعب سموحة، واسلام صيام مدافع نادي بيراميدز.



