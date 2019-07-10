الطالع الفلكي الأربِعَاء 10/7/2019..نَاقِل الطَاقَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الحادية عشرة و28 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الواحدة و15 دقيقة فجراً/ بعد مُنتصف ليلة أمس الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 3 أبيب قبطى، 10 تَمّوز رُومى، 7 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وعشان نحضّر المُركّبْ دَه لازم نحطّم البريتون تحت درجة حرارة وانصهار توازى الكتلة فِالمُربّع المُشِعّ.(فؤاد المُهندس من فيلم المليونير المزيّف-1968)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العقرب يعنى

معارك عاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) لكنها معارك تنتج البشر، وقت عليك الإبتعاد عن إثارة غيرة زوجتك والإنتباه لنطق إسمها بشكلٍ صحيح ، التغافل عن عمليات التفتيش لمحفظة نقودك وهاتفك النقّال ، فترة مُناسبة للكشف عن زميل مُنافق يُضمر لك العداوة فى الخفاء كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة فمبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة زوجتك و أطفالك بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة، العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 10 يوليو

يُصدف أنه ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الأمريكى ذى الأصل الصّربى نيكولاس تيسلا رائد التيارالكهربائى المُتردّد و ضحيّة العداوة من توماس أديسون ، قامت الحكومة الأمريكيّة بتدمير أبراجه الناقلة للطاقة رغم أنّ تجاربه واختراعاته هدفت لنقل الإشارات والكهرباء لاسلكياً ، لم يفتقر تيسلا للمال حيث كان يكسب من براءات إختراعاته المُتعدّدة لكنه كان يُنفق أغلب أمواله على إختراعاته الجديدة التالية ، تيسلا بما يُمثّله من إختراعات مولود تحت نفوذ بُرج الجَوزاء على الطريقة الهندية و يحكمه عطارد كوكب السرعة ناقل المعلومات والطاقة ، فى ذكرى ميلاده هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نيكولاس تيسلا مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(جسرالبوابة الذهبية)،(سيجار كوبى)،(إستمر فى حلمك)،(ثعبان من الضوء)، (زجاجة حليب)،(كوزكو/عاصمة الإنكا فى دولة بيرو مشهورة بالفضة)،(نجم مُشبّع بالطاقة)،(حرب النجوم)،(سنجاب)،(قوة الرصاصة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك بالبحث عن كورس تعليمى أو مهنى ترفع به من مستواك الوظيفى، إبدأ من اليوم بالبحث عن مراكزتعليميّة تفيد تخصّصك.





برج الثور: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





الجوزاء: سداد أقساط وديون،إنهاء خصومة ،العثورعلى وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج السّرطان: الحركة بركة مبدأ يعنى أن تنشط إتصالاتك من وقتٍ لآخر فربما كانت الفرصة لوظيفة إضافية مُتاحة ، بدلاً عن لعن الظلام قم بإضاءة شمعة.





برج الأسد: مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فليست كذلك أبداً.





برج العذراء: الحزم والصرامة ضروريّان لإنهاء أعمال مُتأخرة ولاتتحمل التأجيل ، لا تكن صلباً فتُكسر ولا ليّناً فتُعصَر.





برج الميزان: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج العقرب: لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر فى قرارة نفسك بعلامات الشك، إحذرمن عدوّك مرّة و من صديقك ألف مرّة.





برج القوس: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الجدى: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.

برج الدّلو: صورتك الجادّة مع الزّملاء أوالزبائن تُضفى عليك المزيد من الإحترام والرّغبة فى أداء العمل بأقل قدر مُمكن من الوقت الضّائع.



