8 مليون برميل تراجع في مخزون النفط الأمريكي

قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.





وهبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو إلى 461.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.1 مليون برميل.





وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 754 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.





وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير ثمانية آلاف برميل يوميا.





وانخفضت مخزونات البنزين 257 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.





وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بأن ترتفع 739 ألف برميل.





وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 63 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا.