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تحرك أمريكي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد تهديدات إيران

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:29 م
تحرك أمريكي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد تهديدات إيران
الجنرال جوزيف دانفورد،
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وكالات
 
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أعلن رئيس الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، أن الولايات المتحدة تسعى لحشد دعم الحلفاء لتأمين الملاحة في النقاط الاستراتيجية بمضيق هرمز وباب المندب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجنرال دانفورد قوله: "نعمل حاليا مع عدد من البلدان لنرى ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف سيؤمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب".

وأضاف الجنرال: "أعتقد أننا قد نحدد خلال الأسبوعين القادمين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وبعد ذلك سنعمل مباشرة مع الجيوش لتحديد القدرات التي ستضمن ذلك".

ويأتي ذلك بعد استهداف ناقلات نفط بالقرب من السواحل الإماراتية وفي خليج عمان خلال الشهرين الماضيين.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات وشددت العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

من جهتها، نفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلات النفط ودعت للتحقيق فيه وتعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة.
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