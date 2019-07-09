الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد المرسي أبو العباس الخميس المقبل

تحتفل الطرق الصوفية بمولد سيدي المرسي أبوالعباس بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن تكون الليلة الختامية، الخميس المقبل.

يشارك في الاحتفالات عددٌ كبير من القيادات الصوفية، على رأسهم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.





ويضم مسجد المرسي أو العباس وساحته، ثلاث من مساجد أولياء الله الصالحين بالإضافة إليه وهي مساجد نصر الدين، و الإمام البوصيري، و ياقوت العرشي، هي المكان الأكثر روحانية في المدينة الساحلية حيث يجذب يوميًّا الآلاف من المصلين والزائرين من مختلف المحافظات.



